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Депутат Трофимов: при передаче Крыма УССР ссылались на несуществующий документ

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Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что Президиум Верховного Совета СССР при издании указа о передаче Крыма в состав УССР сослался на несуществующий документ.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«В своём указе Президиум Верховного Совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало», — констатировал Трофимов.

Как рассказал политик, специалисты в ходе проведения архивных работ не обнаружили совместного представления президиумов верховных советов РСФСР и УССР.

Он уточнил, что были только отдельные постановления от каждой республики, однако совместного заявления не принималось.

Трофимов добавил, что при передаче Крыма в состав УССР власти грубым образом нарушили юридическую основу трёх конституций: СССР, РСФСР и УССР.

20 июня рабочая группа в парламенте Крыма пришла к выводу, что ни одного основания для передачи полуострова из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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