Рабочая группа не нашла ни одного основания для передачи Крыма УССР в 1954 году

Рабочая группа в парламенте Крыма пришла к выводу, что ни одного основания для передачи полуострова из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было.

Об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов на заседании президиума крымского парламента.

По его словам, рабочая группа обсудила предшествующие решению 1954 года события и объективные факты нарушений союзного законодательства.

«В результате специалисты пришли к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР не было», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в крымском парламенте будут добиваться отмены всех актов 1954 года, «оформивших этот произвол».

Ранее Константинов отмечал, что процесс передачи Крыма УССР в 1954 году не был юридически оформлен.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.