Константинов: процесс передачи Крыма УССР не был юридически оформлен

Процесс передачи Крыма УССР в 1954 году не был юридически оформлен, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Процесс нашего приёма, передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, зафиксированы «грубые и вопиющие» нарушения.

Ранее Константинов сообщил, что президиум парламента Крыма намерен инициировать вопрос отмены решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР, которое было принято в 1954 году.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.