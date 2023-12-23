Константинов назвал рекордным число нарушений при передаче полуострова Крым УССР
Об этом пишет РИА Новости.
«Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», — сказал Константинов.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Киев начал бы резню в Крыму, если бы Россия не присоединила полуостров после государственного переворота на Украине в 2014 году.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.