В Сургуте врачи впервые установили напечатанный на 3D-принтере протез

В травматологической больнице Сургута прошла первая операция по установке протеза, напечатанного на 3D-принтере.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

«Сложный клинический случай стал поводом для знакомства с передовой технологией 3D-моделирования имплантатов», — прокомментировал замглавного врача больницы по медицинской части Андрей Миронов.

Протез по индивидуальному заказу выполнили специалисты из Новосибирска. По КТ-снимкам на 3D-принтере была напечатана точная копия повреждённой тазовой кости, а затем и сам фрагмент для замещения дефекта.

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