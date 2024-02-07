Учёные СКФУ разработали новый подход к созданию противомикробных лекарств

Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали новый способ получения противомикробных препаратов.

Автор новой методики — доктор химических наук, профессор, декан химического факультета СКФУ Александр Аксёнов в беседе с ИА «Победа26» объяснил, что учёные нашли способ использовать препараты на основе хинолонов.

Эти вещества известны науке с 1960-х годов XX века. Устойчивость бактерий к препаратам на их основе формируется медленнее, чем к обычным антибиотикам. Хинолоны активнее борются с устойчивыми штаммами микроорганизмов.

«Это позволяет снизить стоимость имеющихся на рынке препаратов данного класса более чем на 10% и обеспечить более лёгкий путь для поиска новых антибиотиков», — отметил Аксёнов.

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