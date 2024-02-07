RT в Telegram
Подпишись

Учёные СКФУ разработали новый подход к созданию противомикробных лекарств

Короткая ссылка
Учёные Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработали новый способ получения противомикробных препаратов.
Учёные СКФУ разработали новый подход к созданию противомикробных лекарств
  • РИА Новости

Автор новой методики — доктор химических наук, профессор, декан химического факультета СКФУ Александр Аксёнов в беседе с ИА «Победа26» объяснил, что учёные нашли способ использовать препараты на основе хинолонов.

Эти вещества известны науке с 1960-х годов XX века. Устойчивость бактерий к препаратам на их основе формируется медленнее, чем к обычным антибиотикам. Хинолоны активнее борются с устойчивыми штаммами микроорганизмов.

«Это позволяет снизить стоимость имеющихся на рынке препаратов данного класса более чем на 10% и обеспечить более лёгкий путь для поиска новых антибиотиков», — отметил Аксёнов.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как поддержать здоровье зимой. По его словам, важную роль играет разнообразный рацион.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить