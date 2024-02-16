Песков: Путину доложили о смерти Навального в тюрьме
- РИА Новости
Слова представителя Кремля приводит ТАСС.
«Президенту доложено», — сказал Песков.
16 февраля умер Алексей Навальный, отбывающий 19-летний срок в колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. По информации ФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Дмитрий Песков заявил, что причины смерти Навального должны выяснить медработники. ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где скончался осуждённый.
* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.