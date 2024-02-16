Песков: Путину доложили о смерти Навального в тюрьме

Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти Алексея Навального* в тюрьме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

«Президенту доложено», — сказал Песков.

16 февраля умер Алексей Навальный, отбывающий 19-летний срок в колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. По информации ФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Дмитрий Песков заявил, что причины смерти Навального должны выяснить медработники. ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где скончался осуждённый.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.