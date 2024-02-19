Февраль и март названы невыгодными месяцами для отпуска в 2024 году

Россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск, чтобы продлить отдых в феврале и марте 2024 года, а также как будут рассчитываться выплаты в эти дни и повлияет ли на них високосный год.

«В феврале сотрудники, которые работают по пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 февраля. В марте — также три дня: с 8-го по 10-е число. В предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта, предполагается сокращённый на час рабочий день», — объяснила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию «Работы.ру».

Эксперт отметила, что заработная плата из-за праздников не будет уменьшена ни в феврале, ни в марте.

«Однако в эти месяцы стоимость одного рабочего дня будет выше, чем в другие месяцы с большим количеством рабочих дней. Особенности выплаты аванса из-за праздников заключаются в том, что работодатели могут изменить график выплаты заработной платы из-за выходных дней, так как банковские переводы и другие операции будут занимать больше времени из-за нерабочих дней», — рассказала собеседница RT.

Кроме того, 2024 год является високосным. Тем не менее это не повлияет на расчёты зарплаты у тех, кто получает оклад, так как в данном случае работнику выплачивается фиксированная сумма за отработанный календарный месяц, напомнила специалист.

«Если сотрудник не был на больничном, в отгуле или в отпуске, по итогам февраля ему начисляется такая же зарплата, как и в другие месяцы. Праздники могут повлиять на зарплату в том случае, если сотрудник берёт дополнительные выходные или отпуск. Тогда возможно уменьшение заработной платы за отработанные дни», — подчеркнула она.

Кроме того, по её словам, февраль и март относятся к невыгодным месяцам для отпуска в 2024 году, так как в них большое количество выходных дней и только 20 — рабочих.

«Следовательно, стоимость одного отработанного дня выше, а значит, совокупный доход сотрудника, который отдыхал в такие месяцы, будет ниже, чем если бы он отработал полный месяц», — напомнила Санина.

Сотрудник может работать в праздничные дни и получить за это дополнительные выплаты, добавила она.

«Согласно Трудовому кодексу, первые два часа переработок работодатель должен оплатить не менее чем в полуторном размере, а далее — не менее чем в двойном размере. Также работник может попросить заменить такую оплату дополнительным выходным днём. Однако стоит понимать, что это не касается сотрудников, которые работают по сменному графику. В этом случае, если им выпадают рабочие дни на праздники, оплата по повышенной ставке не предусмотрена», — заключила специалист.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, сколько россиян будут работать 23 Февраля и 8 Марта в 2024 году.