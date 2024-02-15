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Детский онколог Киргизов назвал важной раннюю диагностику рака у детей

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Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, заведующий отделением трансплантации костного мозга Кирилл Киргизов заявил о важности ранней диагностики онкологических заболеваний у детей.
Детский онколог Киргизов назвал важной раннюю диагностику рака у детей
  • Gettyimages.ru
  • © Assembly

«Ранняя диагностика драматически важна, так как скрининга детских злокачественных новообразований с доказанной эффективностью не существует», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, важно как можно быстрее начать лечить ребенка от онкологии.

Потенциальными признаками рака могут быть — увеличение в объёме живота, появление головной боли, рвоты, боль в руках, ногах, костях, появление видимой опухоли, не связанной с травмой или инфекцией.

«Ежегодно 15 февраля мы призываем обращать внимание на изменение самочувствия у детей», — сказал детский онколог.

Международный день борьбы с раком у детей отмечается 15 февраля с 2001 года.

Ранее врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев рассказал об обследованиях, которые желательно проходить ежегодно для профилактики рака.

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