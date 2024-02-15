Детский онколог Киргизов назвал важной раннюю диагностику рака у детей
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«Ранняя диагностика драматически важна, так как скрининга детских злокачественных новообразований с доказанной эффективностью не существует», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметил специалист, важно как можно быстрее начать лечить ребенка от онкологии.
Потенциальными признаками рака могут быть — увеличение в объёме живота, появление головной боли, рвоты, боль в руках, ногах, костях, появление видимой опухоли, не связанной с травмой или инфекцией.
«Ежегодно 15 февраля мы призываем обращать внимание на изменение самочувствия у детей», — сказал детский онколог.
Международный день борьбы с раком у детей отмечается 15 февраля с 2001 года.
Ранее врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев рассказал об обследованиях, которые желательно проходить ежегодно для профилактики рака.