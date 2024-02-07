Онколог Ахмаев рассказал об обследованиях для профилактики рака

Врач-онколог «СМ-Клиника» Расул Ахмаев рассказал об обследованиях, которые желательно проходить ежегодно для профилактики рака.

«Как правило, я рекомендую пациентам делать расширенный чекап, направленный на комплексное обследование всего организма, а не какого-либо одного органа. Развёрнутое исследование помогает врачам комплексно оценить состояние здоровья пациента, а последнему — пройти полную диагностику и убедиться, что его здоровью ничего не угрожает», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Ахмаев, есть ряд онкоскринингов, которые можно условно поделить на «мужские», «женские» и общие. К первым относится, например, обследование лёгких, ко вторым — обследование щитовидной железы, а к третьим — гастроскопия.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила, что бананы полезны для здоровья, так как они, в частности, содержат много калия, витаминов B1, B2, B6, железа.