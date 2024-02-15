Онколог рассказал о неочевидных признаках рака глаз

Главный врач клиники «Мамма», онколог, онкохирург Антон Иванов рассказал, что симптомы онкологических заболеваний глаза могут различаться в зависимости от типа раковой опухоли.

«Например, если онкологическое поражение локализовалось на радужке, то одним из характерных симптомов может быть изменение цвета радужки, появление пятен и узелков на её поверхности. Если опухоль располагается в области века, то появляется образование узелка, который может кровоточить. Для меланомы век характерны такие симптомы, как двоение в глазах и появление темных пятен на радужке», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, появление рака глаза связано со многими факторами, в числе которых — неблагоприятная экологическая обстановка, радиоактивные выбросы, наследственная предрасположенность, воздействие ультрафиолетовых лучей, канцерогенные вещества в некачественной косметике.

При подозрении на онкологию глаза необходимо срочно обратиться к офтальмологу.

«Врач проведёт осмотр и при необходимости направит пациента к профильному специалисту для дальнейшей диагностики, которая включает ультразвуковое исследование, компьютерную или магнитно-резонансную томографию орбиты глаза и головного мозга, а также другие методы», — заключил онколог.

Ранее врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с RT рассказала о триггерах, которые могут запустить опухолевые процессы в организме.