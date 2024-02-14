Терапевт Лапа рассказала о триггерах возникновения опухолей

Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с RT рассказала о триггерах, которые могут запустить опухолевые процессы в организме.

Врач отмечает, что все вирусы, инфекции, аллергии — «это всё вторичная иммунная недостаточность».

«Любая иммунная недостаточность, когда система работает неполноценно, именно это создаёт условия, чтобы возникали всевозможные очаги: фиброза, жировых кист. Если всё это выявлять своевременно и удалять, то, конечно, никакого рака не будет. Но это всё является триггерами возникновения опухолевых процессов», — считает она.

Лапа добавила, что опухоли могут быть доброкачественными и злокачественными.

«Если долго доброкачественный процесс идёт и на него не обращают внимание, он перерождается именно в раковые опухоли. Говорить, что только вирусы и инфекции являются триггерами... это не совсем так. Только вторичная иммунная недостаточность является началом аутоиммунного процесса, тем триггером, который запускает начало ракового процесса в организме. Это могут быть и лимфомы, и всё что угодно», — заключила она.

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