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Врач Макеева рассказала, что можно выявить с помощью генетического теста

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Врач-генетик, руководитель Центра клинических исследований «Неббиоло» в Томске Оксана Макеева рассказала, что можно узнать благодаря генетическому тесту.
Врач Макеева рассказала, что можно выявить с помощью генетического теста
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

«Как правило, люди, делающие большой генетический тест на 600—700 тыс. точек генома (часто его называют «генетический паспорт»), старше 20 лет. К этому возрасту о самых опасных диагнозах наследственных заболеваний было бы уже известно — они, как правило, проявляют себя в детском возрасте», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, самое серьёзное, что можно выявить, — это статус здорового носителя гена какого-либо редкого заболевания или высокие риски развития болезней с наследственной предрасположенностью.

«Что касается высоких рисков болезней с наследственной предрасположенностью (к этой категории относятся диабет, инфаркт и гипертония) — тоже лучше иметь такую информацию: ведь в отношении большинства болезней есть превентивные меры и правила, и их можно соблюдать. Это, например, изменение образа жизни, диеты, приём лекарств или частые профилактические осмотры», — добавила Макеева.

Ранее главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Максим Терский объяснил, что расшифровка генов не может указывать на предрасположенность к заболеванию.

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