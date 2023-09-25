Врач Терский: по анализу ДНК нельзя предсказать будущие заболевания

Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Максим Терский объяснил, что расшифровка генов не может указывать на предрасположенность к заболеванию.

«Генетическое тестирование действительно позволяет определить, относится ли пациент к группе риска по тому или иному заболеванию, но не даёт оснований для прогноза в отношении реализации этого риска у конкретного человека», — сказал специалист в беседе с РИАМО.

По его словам, выявления мутаций отдельных генов недостаточно для вывода о возникновении заболевания у человека в будущем.

При этом врождённые заболевания генетическое тестирование определяет однозначно, резюмировал Терский.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».