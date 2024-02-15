«Известия»: в России будут штрафовать за раздачу просроченной еды

В России появится штраф за бесплатную раздачу продуктов с истёкшим сроком годности населению фондами и благотворительными организациями.

Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, предлагаемые законопроектом изменения направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции.

Отмечается, что за нарушения должностным лицам будет грозить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб; предпринимателям без образования юрлица — от 20 тыс. до 30 тыс., юрлицам — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова отметила важность идеи создания социальных полок с бесплатными продуктами для пенсионеров и социально незащищённых категорий граждан.

Также в Минпромторге объяснили, как будут блокировать продажу просроченных товаров.