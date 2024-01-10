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Лантратова объяснила важность идеи создания социальных полок в магазинах

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Яна Лантратова объяснила в беседе с RT важность идеи создания социальных полок с бесплатными продуктами для пенсионеров и социально незащищённых категорий граждан.
Лантратова объяснила важность идеи создания социальных полок в магазинах
  • РИА Новости

«Много лет назад, работая ответственным секретарем СПЧ, я уже поднимала эту тему, проанализировав международный опыт. Идея в том, чтобы магазины создавали «социальные полки», где нуждающиеся пенсионеры и другие социально-уязвимые категории могли бы бесплатно взять продукты с истекающим сроком годности. Но не с истёкшим, не просроченные товары, а близкие к окончанию срока годности», — пояснила парламентарий.

По её словам, нуждающихся пенсионеров довольно много.

«Они вынуждены экономить и во многом себе постоянно отказывать. Предпринимателей, чтобы они организовали такие социальные полки с бесплатными товарами, следует поощрить, например, налоговыми преференциями. Это надо обсуждать, конечно», — заключила Лантратова.

Ранее, как сообщали «Известия», депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили обязать торговые сети и продуктовые магазины в России создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности, чтобы ими могли бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищённые категории граждан.

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