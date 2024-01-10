«Известия»: в России могут появиться социальные полки с бесплатными продуктами

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают обязать торговые сети и продуктовые магазины в России создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности, чтобы ими могли бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищённые категории граждан.

Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции.

«Больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, что новогодний стол россиян за год подорожал на 8%.