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«Известия»: в России могут появиться социальные полки с бесплатными продуктами

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Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают обязать торговые сети и продуктовые магазины в России создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности, чтобы ими могли бесплатно воспользоваться пенсионеры и социально незащищённые категории граждан.

Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции.

«Больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, что новогодний стол россиян за год подорожал на 8%.

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