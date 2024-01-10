«Известия»: в России могут появиться социальные полки с бесплатными продуктами
Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, сегодня в стране сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции.
«Больше трети всех продуктов в стране превращаются в отходы», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек.
Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала, что новогодний стол россиян за год подорожал на 8%.