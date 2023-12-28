Абрамченко: продовольственная инфляция по итогам 2023 года не превысит 7,5-8%

Продовольственная инфляция в России по итогам 2023 года не превысит общий рост цен, ожидаемый на уровне 7,5-8%, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Абрамченко.

Она отметила, что такой показатель удалось удержать благодаря, в том числе, ценам на овощи и фрукты.

Также Абрамченко заявила, что цены на яйца в России стабилизируются после Нового года.