В Минпромторге объяснили, как будут блокировать продажу просроченных товаров

Минпромторг рассказал об эксперименте, направленном на блокировку продажи товаров с истекшим сроком годности и без маркировки.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В эксперименте принимают участие 10 торговых сетей и 37 небольших магазина, заявили в Минпромторге.

Согласно проекту постановления правительства, если эксперимент покажет хорошие результаты, то новшество будет внедрено в каждый магазин в 2024—2025 году.

Уточняется, что кассир производит сканирование маркировки, после чего информационная система кассового узла запрашивает в базе данных системы информацию о товаре, например его срок годности. Так система автоматически заблокирует продажу просроченного молока; сигареты, которые дороже или дешевле розничной цены, также будут недоступны для приобретения.

По словам председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенёва, мера направлена на защиту прав потребителей и добросовестной конкуренции.

Кроме того, в проекте постановления указывается, что внедрение обязательных требований будет осуществляться поэтапно.

Ранее, по сообщению «Радио 1», экономист Максим Черниговский назвал причины появления на прилавках смертельного суррогатного алкоголя.