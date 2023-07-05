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В Минпромторге объяснили, как будут блокировать продажу просроченных товаров

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Минпромторг рассказал об эксперименте, направленном на блокировку продажи товаров с истекшим сроком годности и без маркировки.
В Минпромторге объяснили, как будут блокировать продажу просроченных товаров
  • Gettyimages.ru
  • © Joos Mind

Об этом сообщает «Парламентская газета».

В эксперименте принимают участие 10 торговых сетей и 37 небольших магазина, заявили в Минпромторге.

Согласно проекту постановления правительства, если эксперимент покажет хорошие результаты, то новшество будет внедрено в каждый магазин в 2024—2025 году.

Уточняется, что кассир производит сканирование маркировки, после чего информационная система кассового узла запрашивает в базе данных системы информацию о товаре, например его срок годности. Так система автоматически заблокирует продажу просроченного молока; сигареты, которые дороже или дешевле розничной цены, также будут недоступны для приобретения.

По словам председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенёва, мера направлена на защиту прав потребителей и добросовестной конкуренции.

Кроме того, в проекте постановления указывается, что внедрение обязательных требований будет осуществляться поэтапно.

Ранее, по сообщению «Радио 1», экономист Максим Черниговский назвал причины появления на прилавках смертельного суррогатного алкоголя.

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