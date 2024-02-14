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Психолог Васильева рассказала, как помочь подростку выбрать профессию

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Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Евгения Васильева дала рекомендации, как помочь подростку выбрать будущую профессию.
Психолог Васильева рассказала, как помочь подростку выбрать профессию
  • Gettyimages.ru

«Прежде чем сделать окончательный выбор, школьникам нужно взять лист, ручку и ответить на три вопроса. Первый вопрос («чего я хочу?») наведёт подростка на размышление о том, какой бы он хотел видеть свою будущую работу», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Ответ на второй вопрос («что я могу?») поможет школьнику понять, в какой сфере находятся его интересы, какими навыками и качествами он обладает, а чему готов учиться, отметила Васильева.

Третий вопрос («что я готов делать для себя и окружающего мира?») натолкнёт на размышления о том, какие профессии сейчас востребованы, какие сферы активно развиваются, а значит, какую специальность необходимо освоить, чтобы в будущем приносить пользу миру.

«Опираясь на эти три ответа, ребёнок может составить список профессий и выбрать для себя наиболее подходящую. Также я рекомендую заглянуть в атлас востребованных профессий будущего. Он поможет сориентироваться в современных специальностях, замотивирует на изучение определённых компетенций, позволит лучше представить себе окружающий мир», — заключила специалист.

Ранее профессор Александр Савенков выразил мнение, что для достижения успеха в жизни важно развивать социальный интеллект.

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