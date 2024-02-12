Психолог Савенков заявил о важности социальных навыков для достижения успеха в жизни

Доктор педагогических и психологических наук член-корреспондент Российской академии образования, директор Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета, профессор Александр Савенков выразил мнение, что для достижения успеха в жизни важно развивать социальный интеллект.

«У этого показателя есть свои параметры. Обычно выделяется несколько блоков качеств: когнитивный (знания о людях, о правилах этикета, о специфике социальных отношений, способность к социальному прогнозированию, социальная интуиция и др.), эмоциональный (эмпатия, умение выражать и считывать эмоции, регулировать собственные эмоции и др.) и поведенческий (готовность быть лидером и ведомым, способность к сотрудничеству и сотворчеству и др.)», — рассказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, успех в жизни человека зависит от того, какой у него характер, насколько развита воля, насколько он настойчив, упорен.

«В жизни часто оказывается так, что и одарённый человек, и бездарный человек могут быть в равной степени успешными или неуспешными. У ребёнка могут быть высокие интеллект, креативность, мотивация, но нет настойчивости, упорства. В этом случае он вряд ли будет успешным», — сказал Савенков.

Ранее психолог Елена Соловьёва заявила, что чрезмерная требовательность родителей может негативно отразиться на ребёнке.