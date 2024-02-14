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В Курганской области в 2024 году направят 1,2 млрд рублей на льготные лекарства

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В Департаменте здравоохранения Курганской области заявили о выделении 1,2 млрд рублей на обеспечение жителей региона льготными лекарствами в 2024 году.
В Курганской области в 2024 году направят 1,2 млрд рублей на льготные лекарства
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на исполняющую обязанности директора департамента Елену Островских.

«На начало 2024 года всего предусмотрено 1 млрд 208,2 млн рублей, в том числе из областного бюджета 759,5 млн рублей, из федерального — 449,1 млн рублей», — сказала Островских.

Она также отметила, что в настоящее время запас лекарственных препаратов рассчитан на 4,8 месяца.

Наибольшее число получающих льготные лекарства — это пациенты с сахарным диабетом (46%), дети в возрасте до трёх лет (18%), пациенты с бронхиальной астмой (10%), онкобольные (7%).

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии направят 550 млн рублей на льготное обеспечение лекарствами.

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