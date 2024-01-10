В Северной Осетии направят 550 млн рублей на льготное обеспечение лекарствами

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в 2024 году в республике направят 550 млн рублей на льготное обеспечение лекарствами.

Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на Telegram-канал Меняйло.

Как отметил глава республики, при необходимости в ходе реализации программы будут выделены дополнительные средства для обеспечения всех нуждающихся в таких лекарствах жителей региона.

«Поэтому при планировании бюджета этой статье расходов мы уделили самое пристальное внимание», — сказал Меняйло.

Ранее, как сообщал телеканал «360», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных проектах в области здравоохранения в 2024 году.