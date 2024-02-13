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Кардиолог Куракина дала советы по профилактике отёков

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Главный внештатный специалист Минздрава Самарской области врач-кардиолог Елена Куракина рассказала, какие существуют способы профилактики отёков.
Кардиолог Куракина дала советы по профилактике отёков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает sovainfo.ru.

В частности, врач советует следить за весом и избегать переедания, носить удобную свободную обувь по размеру, ограничить вредные привычки.

Также желательно делать зарядку, больше ходить или заниматься плаванием, ездой на велосипеде.

На работе рекомендуется чаще делать перерывы на разминку.

Ранее профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов посоветовал при гипертонии снизить употребление соли и сахара, а также ограничить некоторые продукты.

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