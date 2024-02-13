Путин отметил важность внедрения уникальных достижений науки в медицину
Путин: передовые технологии будут внедряться на всех уровнях здравоохранения
- РИА Новости
Об этом говорится в приветствии к участникам и гостям Второго форума будущих технологий на сайте Кремля.
«Очень важно, чтобы уникальные достижения исследовательских команд, врачей-клиницистов как можно быстрее внедрялись в практику, в работу наших больниц, поликлиник», — отметил Путин.
Ранее Путин заявил о наличии программы по развитию фармацевтической отрасли в России.