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Путин заявил о наличии программы по развитию фармацевтической отрасли в России

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Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил о наличии программы по развитию фармацевтической отрасли в России.
Путин заявил о наличии программы по развитию фармацевтической отрасли в России
  • РИА Новости

«Конечно, у нас есть соответствующая программа технологического развития и повышения уровня суверенитета... конечно, и в области здравоохранения — это одно из важнейших направлений», — сказал он.

По его словам, в данном вопросе кадры имеют «первостепенное значение».

«У нас есть программа соответствующая, стратегия — «Фарма-2030» называется — по развитию фармацевтической отрасли. Здесь многое сделано, но, конечно, ещё больше предстоит сделать», — отметил Путин.

Он также добавил, что в вопросе жизненно важных лекарственных препаратов Россия обеспечивает себя сама на 75%.

Ранее Путин рассказал о ситуации с ушедшими из страны некоторыми иностранными лекарственными препаратами.

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