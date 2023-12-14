Путин рассказал о ситуации с ушедшими из России иностранными лекарствами

Президент России Владимир Путин рассказал о ситуации с ушедшими из страны некоторыми иностранными лекарственными препаратами.

«Что касается ухода с нашего рынка ряда компаний (фармацевтических. — RT) — это проблема. Там, правда, среди этих препаратов жизненно важных всего 14, что ли. Но промышленность работает активно, никакого импорта мы не закрываем. Министерство здравоохранения, правительство видит эти проблемы. Создана специальная комиссия по импортозамещению... они заверяют меня в том, что... сделают в конечном итоге всё, чтобы обеспечить интересы людей, которые нуждаются в тех или иных препаратах», — заявил Путин.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в настоящий момент российского производства.