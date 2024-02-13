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Бастрыкин затребовал доклад об избиении девочки с ОВЗ учителем в Новоуральске

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался делом учителя, который сильно ударил ученицу школы №1 Новоуральска (Свердловская область), где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Бастрыкин затребовал доклад об избиении девочки с ОВЗ учителем в Новоуральске
  • © Пресс-служба СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы СК.

«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений школьнице в Свердловской области», — сказано в сообщении.

Доклад в центральный аппарат о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах представит и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Инцидент произошёл 5 февраля.

Против учителя возбудили уголовное дело.

Ранее прокуратура Камчатского края направила в суд дело в отношении инструктора по физической подготовке, который в оздоровительном лагере связал подростка верёвкой.

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