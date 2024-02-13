Бастрыкин затребовал доклад об избиении девочки с ОВЗ учителем в Новоуральске
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы СК.
«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту причинения телесных повреждений школьнице в Свердловской области», — сказано в сообщении.
Доклад в центральный аппарат о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах представит и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.
Инцидент произошёл 5 февраля.
Против учителя возбудили уголовное дело.
Ранее прокуратура Камчатского края направила в суд дело в отношении инструктора по физической подготовке, который в оздоровительном лагере связал подростка верёвкой.