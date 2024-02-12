RT в Telegram
Подпишись

В свердловской школе проводят проверку по факту избиения девочки с ОВЗ

Короткая ссылка
В Свердловской области прокуратура начала проверку в школе Новоуральска для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) после публикации в соцсетях видео с избиением девочки одним из учителей.
В свердловской школе проводят проверку по факту избиения девочки с ОВЗ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудники прокуратуры с выездом на место дадут правовую оценку соблюдению в данной школе законодательства об образовании», — сказали в региональной прокуратуре.

Также там отметили, что в образовательном учреждении проверят соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа прокуратура проводит доследственную проверку после сообщений в СМИ об избиении учащегося в туалете школы №1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить