В свердловской школе проводят проверку по факту избиения девочки с ОВЗ

В Свердловской области прокуратура начала проверку в школе Новоуральска для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) после публикации в соцсетях видео с избиением девочки одним из учителей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудники прокуратуры с выездом на место дадут правовую оценку соблюдению в данной школе законодательства об образовании», — сказали в региональной прокуратуре.

Также там отметили, что в образовательном учреждении проверят соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа прокуратура проводит доследственную проверку после сообщений в СМИ об избиении учащегося в туалете школы №1.