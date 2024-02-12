В свердловской школе проводят проверку по факту избиения девочки с ОВЗ
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сотрудники прокуратуры с выездом на место дадут правовую оценку соблюдению в данной школе законодательства об образовании», — сказали в региональной прокуратуре.
Также там отметили, что в образовательном учреждении проверят соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа прокуратура проводит доследственную проверку после сообщений в СМИ об избиении учащегося в туалете школы №1.