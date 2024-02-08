В ХМАО прокуратура проверит инцидент с травмированием ученика в школьной драке

В Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа прокуратура проводит доследственную проверку после сообщений в СМИ об избиении учащегося в туалете школы №1.

Драка произошла между учениками 8-го и 9-го класса, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

В результате конфликта один из учащихся получил сильный удар по голове. Его родители обратились в полицию.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Перми поставили на учёт школьника, ударившего ножом одноклассника.