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В ХМАО прокуратура проверит инцидент с травмированием ученика в школьной драке

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В Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа прокуратура проводит доследственную проверку после сообщений в СМИ об избиении учащегося в туалете школы №1.
В ХМАО прокуратура проверит инцидент с травмированием ученика в школьной драке
  • РИА Новости

Драка произошла между учениками 8-го и 9-го класса, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

В результате конфликта один из учащихся получил сильный удар по голове. Его родители обратились в полицию.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Перми поставили на учёт школьника, ударившего ножом одноклассника.

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