В ХМАО прокуратура проверит инцидент с травмированием ученика в школьной драке
- РИА Новости
Драка произошла между учениками 8-го и 9-го класса, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
В результате конфликта один из учащихся получил сильный удар по голове. Его родители обратились в полицию.
«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении надзорного ведомства.
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