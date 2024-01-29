В Перми поставили на учёт школьника, ударившего ножом одноклассника

В Перми ученика кадетской школы поставили на учёт группы риска после нападения с ножом на одноклассника.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

«С ним и его семьёй организована профилактическая работа с привлечением КДН, полиции, отделов профилактики образования и здравоохранения, психологической службы», — отметили в администрации.

Инцидент произошёл 24 ноября. По имеющейся информации, на перемене между учениками во время игры возник конфликт.

«Один из них достал сувенирный нож. По словам ребёнка, он не планировал применять нож, хотел напугать мальчика, но случайно ударил его в живот», — сказали в мэрии.

В настоящее время пострадавший школьник находится в больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области проводят проверку по факту драки в школе.