В Свердловской области проводят проверку по факту драки в школе

В Свердловской области организовали проверку по факту драки в школе №40 в Нижнем Тагиле.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, ученик 11-го класса оскорбил девятиклассницу. После этого её одноклассники устроили драку с ними. Некоторых после потасовки доставили в больницу», — рассказали в ведомстве.

Конфликт продолжался два дня.

Ранее сообщалось, что в Калининграде возбудили уголовное дело в отношении жительницы, которая нанесла побои школьнику из-за конфликта с её дочерью.