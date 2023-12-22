В Свердловской области проводят проверку по факту драки в школе
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«По предварительной информации, ученик 11-го класса оскорбил девятиклассницу. После этого её одноклассники устроили драку с ними. Некоторых после потасовки доставили в больницу», — рассказали в ведомстве.
Конфликт продолжался два дня.
Ранее сообщалось, что в Калининграде возбудили уголовное дело в отношении жительницы, которая нанесла побои школьнику из-за конфликта с её дочерью.