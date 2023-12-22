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В Свердловской области проводят проверку по факту драки в школе

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В Свердловской области организовали проверку по факту драки в школе №40 в Нижнем Тагиле.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, ученик 11-го класса оскорбил девятиклассницу. После этого её одноклассники устроили драку с ними. Некоторых после потасовки доставили в больницу», — рассказали в ведомстве.

Конфликт продолжался два дня.

Ранее сообщалось, что в Калининграде возбудили уголовное дело в отношении жительницы, которая нанесла побои школьнику из-за конфликта с её дочерью.

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