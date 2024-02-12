В Новоуральске против ударившего школьницу с ОВЗ учителя возбудили дело

Учитель, ударивший ученицу с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе №1 Новоуральска Свердловской области, стал фигурантом уголовного дела.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СУ СК по региону.

«В следственный отдел поступило сообщение о применении физического насилия к одной из учениц со стороны преподавателя во время учебного процесса. По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК России (побои)», — сказано в сообщении.

Инцидент в школе №1 для детей с ОВЗ произошёл 5 февраля. На видео, которое попало в сеть, видно, как педагог во время урока сильно ударил девочку по плечу. После случившегося он был уволен из школы.

Ранее сообщалось, что после инцидента в образовательном учреждении начала проверку прокуратура.