На Камчатке в суд направили дело против физрука, связавшего подростка в лагере
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Первый заместитель прокурора края Альберт Новопашин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя краевого центра», — говорится в сообщении.
По данным ведомства 1 августа 2023 года перед отбоем 27-летний инструктор по физподготовке оздоровительного лагеря «Металлист» связал 15-летнего подростка верёвкой.
Ранее сообщалось, что учитель, ударивший ученицу с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе №1 Новоуральска Свердловской области, стал фигурантом уголовного дела.