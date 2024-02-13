На Камчатке в суд направили дело против физрука, связавшего подростка в лагере

Прокуратура Камчатского края направила в суд дело в отношении инструктора по физической подготовке, который в оздоровительном лагере связал подростка верёвкой.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Первый заместитель прокурора края Альберт Новопашин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя краевого центра», — говорится в сообщении.

По данным ведомства 1 августа 2023 года перед отбоем 27-летний инструктор по физподготовке оздоровительного лагеря «Металлист» связал 15-летнего подростка верёвкой.

Ранее сообщалось, что учитель, ударивший ученицу с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе №1 Новоуральска Свердловской области, стал фигурантом уголовного дела.