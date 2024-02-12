Стоматолог Янушевич: вечерняя чистка зубов должна быть более тщательной

Главный стоматолог Минздрава, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета академик РАН Олег Янушевич рассказал, как правильно чистить зубы.

«У нас много разных поверхностей зуба. Есть язычная поверхность, вестибулярная, жевательная. Используя зубную щётку и пасту, нужно удалять основные отложения со всех поверхностей зуба», — объяснил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день. Самая важная в плане профилактики кариеса и других стоматологических заболеваний — вечерняя чистка.

Янушевич посоветовал обратиться к специалисту, который подскажет, где в полости рта есть участки, которые требуют особого внимания, и научит, как наилучшим образом добиться полной санации.

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