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Стоматолог Янушевич: вечерняя чистка зубов должна быть более тщательной

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Главный стоматолог Минздрава, ректор Московского государственного медико-стоматологического университета академик РАН Олег Янушевич рассказал, как правильно чистить зубы.
Стоматолог Янушевич: вечерняя чистка зубов должна быть более тщательной
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

«У нас много разных поверхностей зуба. Есть язычная поверхность, вестибулярная, жевательная. Используя зубную щётку и пасту, нужно удалять основные отложения со всех поверхностей зуба», — объяснил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день. Самая важная в плане профилактики кариеса и других стоматологических заболеваний — вечерняя чистка.

Янушевич посоветовал обратиться к специалисту, который подскажет, где в полости рта есть участки, которые требуют особого внимания, и научит, как наилучшим образом добиться полной санации.

Ранее сообщалось, что в России количество оплат услуг стоматологов по итогу 2023 года выросло на 23%.

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