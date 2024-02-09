В России вырос спрос на услуги стоматологов в 2023 году

В России количество оплат услуг стоматологов по итогу 2023 года выросло на 23%.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты анализа платежей, которые провели банк ВТБ, «Росгосстрах» и Первый ОФД.

Так, держатели карт ВТБ в прошлом году совершили оплаты в стоматологических клиниках на сумму, превышающую 25,2 млрд рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее.

Средний чек на услуги увеличился на 10%, а спрос на них активно рос в течение всего года.

На фоне удорожания стоматологических услуг россияне стали активнее использовать полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) для лечения зубов. Так, в прошлом году объём выплат по ДМС «Росгосстраха» превысил 1,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным нового исследования, россияне приобретали больше БАД в 2023 году для борьбы с холодовой аллергией.