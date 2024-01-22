Россияне приобретали больше БАД в 2023 году для борьбы с холодовой аллергией

Согласно данным, полученным в результате нового исследования, 40% россиян знают, что такое аллергия на холод. Из них треть (30%) несколько раз за осенне-зимний период сталкивается с её проявлениями.

Каждый пятый (21%) переживает симптомы холодовой аллергии раз в год, 14% — раз в несколько лет, 27% — каждый раз при переохлаждении, пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «СБЕР ЕАПТЕКА» и медиахолдинга Rambler&Co.

Только 8% ни разу не сталкивались с проявлением холодовой аллергии.

«32% связывают такую реакцию организма с низким иммунитетом, но лишь 9% планируют укреплять его для профилактики», — говорится в результатах опроса.

По данным «СБЕР ЕАПТЕКИ», спрос на витаминно-минеральные комплексы и БАД с витаминами C, D, E и B показал устойчивый рост в 2023 году почти на 30% в количестве упаковок по сравнению с 2022-м. Среднемесячный прирост в 2023-м составил более 6%.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в коммерческих аптеках столицы станет постоянной выдача льготных лекарств по электронным рецептам.