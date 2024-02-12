Хирург посоветовала в гололёд наступать на всю подошву и делать небольшие шаги

Врач-хирург Нина Зубова рассказала в беседе с RT, как себя вести в регионах, где прогнозируются ледяной дождь и гололёд.

«В такую погоду значительно возрастает риск травм из-за падений. Поскальзывание на ледяной корке тротуаров и дорог нередко оборачивается переломами, ушибами и вывихами. Если есть возможность, лучше в такие дни оставаться дома. Если выйти на улицу необходимо, важно надевать обувь с устойчивой нескользящей подошвой и передвигаться неспеша: делать небольшие шаги, наступая на всю подошву. Чем мельче шаг, тем устойчивее походка», — предупредила эксперт лаборатории «Гемотест».

По её словам, чтобы не травмировать руки, плечи и ключицы, лучше не держать руки в карманах.

«Гораздо безопаснее чуть развести их в стороны, если начнёте падать, они помогут удержать равновесие и могут стать амортизирующей опорой при падении. Падать безопаснее вперёд с опорой на руки. Падение назад в этом случае представляет большую опасность из-за высокого риска травм головы. Если всё-таки упали, постарайтесь аккуратно подняться и как можно скорее добраться до дома — там осмотрите место ушиба, приложите холодный компресс, отдохните. Если боль не проходит, а травмированный участок отекает, синеет или краснеет, нужно ехать в травмпункт», — рассказала врач.

Чтобы снизить риск падений важно придерживаться определённых правил безопасности на улице, посоветовала собеседница RT.

«Руки должны быть свободны, это часто помогает сохранить равновесие, когда уже начал падать. Поэтому телефон лучше убрать в карман или сумку, а по пути домой не заходить в продуктовый, чтобы не идти с пакетами наперевес. Наиболее удобный вариант в гололёд — сумка через плечо или рюкзак, которые не нужно удерживать в руках. На тротуаре лучше идти по краю, обычно там менее раскатано, а значит, не так скользко. Наиболее опасны в такую погоду лестницы. Если есть возможность, лучше и вовсе их обходить. Если другого пути нет, нужно держаться за поручни и шагать медленно, ставить на каждую ступеньку обе ноги и только потом делать следующий шаг», — заявила хирург.

Ещё одна опасность ледяного дождя — гипотермия и обморожение, особенно если человек одет не по погоде, предостерегла Зубова.

«В такую погоду обморожение может случиться даже за 10—15 минут, потому что порывы ледяного ветра быстро проникают под одежду и охлаждают верхние слои кожи. Чтобы не замёрзнуть, нужно надевать несколько слоев одежды, а также не забывать про шапку, шарф, варежки или перчатки. Наиболее предпочтительный вариант — термобельё, затем слой утеплителя, например свитер или флисовая кофта, сверху — ветрозащитная и водонепроницаемая верхняя одежда, например куртка с ветрозащитной мембраной», — заключила врач.

Ранее в МЧС Москвы выпустили предупреждение о ледяном дожде и тумане в столице 12 февраля.