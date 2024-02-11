Лор-врач назвал обостряющиеся зимой болезни

Врач-оториноларинголог клиник СамГМУ Николай Винговатов назвал в беседе с RT симптомы, при наличии которых может возникать серьёзная угроза здоровью, а также рассказал о профилактике лор-заболеваний.

«Такие симптомы включают в себя: повышение температуры тела более 39 градусов, сильную боль в ухе, горле, носу, одностороннюю боль в горле, выраженную головную или лицевую боль в сочетании с затруднением носового дыхания или выделениями из носа, интенсивную боль в ухе, сохраняющуюся после приёма нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС), внезапную потерю или снижение слуха, выделения из уха», — предупредил собеседник RT.

Врач также рассказал, что зимой чаще всего обостряются такие болезни лор-органов, как отит, ринит, гайморит, тонзиллит и ангина.

«Причинами обострений служат ослабление иммунной системы, переохлаждения и осложнения после перенесённых ранее острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)», — пояснил он.

Как добавил Винговатов, для диагностики лор-заболеваний сегодня применяется эндоскопический метод исследования, который позволяет на качественном уровне оценить состояние органов.

«Это высокоинформативный и абсолютно безвредный метод обследования, применяемый во всём мире. Эндоскоп представляет собой тонкую оптическую трубку, которую врач аккуратно вводит в полость носа, слуховой проход или подводит к входу в гортань. С помощью оптики изображение увеличивается в несколько раз. Видеокамера передаёт полученное изображение на монитор. Таким образом сам пациент вместе с доктором может наблюдать за процессом диагностики», — рассказал специалист.

Врач отметил, что профилактика лор-заболеваний по большей части заключается в поддержании здорового образа жизни.

«Необходимо полноценное сбалансированное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, соблюдение режима труда и отдыха, снижение стрессовой нагрузки, своевременное лечение очагов хронической инфекции в носу и глотке, восстановление нормального носового дыхания. И конечно, нужно своевременно обращаться к врачу при первых признаках заболевания», — заключил он.

Ранее терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, каким должно быть питание во время болезни.