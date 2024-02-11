МЧС предупредило о ледяном дожде и тумане в Москве 12 февраля

В МЧС Москвы выпустили предупреждение о ледяном дожде и тумане в столице 12 февраля.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 06:00 до 21:00 12 февраля в Москве ожидается налипание мокрого снега, гололёд, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, туман. Местами сильная гололедица», — говорится в заявлении.

Спасатели призвали водителей и пешеходов проявлять осторожность и внимательность, а также избегать шатких конструкций и деревьев.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные дни.