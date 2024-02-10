Метеоролог Старков: в Москве день будет «по-пушкински зимний»

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в выходные дни.

По словам собеседника RT, минувшая ночь была очень морозной. В центре Москвы температура понижалась до -13 °С, в остальных районах — до -17...-20 °С, а по области морозы усилились до -26 °С.

«День будет по-пушкински зимний: мороз и солнце. Температура повысится до -9...-11 °С. Ветер слабый, атмосферное давление повышенное. Ещё одна морозная ночь ожидается в воскресенье, также до -18...-20 °С, по области до -25 °С», — рассказал Старков.

Он добавил, что в воскресенье днём характер погоды станет меняться, появится облачность, а ближе к вечеру пойдёт снег.

«А вот начало рабочей недели будет достаточно ненастным, поскольку выпадение осадков будет происходить на фоне повышающейся, но всё-таки отрицательной температуры. И постепенно снег перейдёт в переохлаждённую фазу осадков. Это приведёт к гололёду», — отметил метеоролог.

Он обратил особое внимание на то, что гололёд может покрывать не только землю, но и автомобили и столбы. По его словам, с такой коркой льда будет достаточно сложно бороться.

«Температура будет повышаться, с гололёдом придётся встретиться в утренние часы. А днём температура уже повысится до нуля. Ну и первая половина следующей недели в целом будет оттепельной», — заключил Старков.

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