Синоптик Вильфанд: на юге Сибири «суперсложная» погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о сложных погодных условиях, сложившихся на юге Сибири.

По его словам, в регионе «суперсложная» погода.

«Если на европейской территории России до конца этой недели очень холодная погода, то там, в Сибири, — там температура будет оттепельная. И поэтому там самая сложная погода. Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край. Там температура будет около 0 °С. Осадки во всех видах — в виде дождя, снега и мокрого снега — и усиление ветра до 20—25 м/с», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что такое сочетание погодных условий представляет большую опасность.

«При сухом кристаллическом снеге и ветре, естественно, заносы на дорогах и ухудшение видимости. И сложности не только для наземного, но и для воздушного транспорта. А в случае когда дождь или мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах, на деревьях, а также опасность обрыва линии электропередач», — пояснил синоптик.

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