Синоптик Леус рассказал о рекордных сугробах в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о рекордных сугробах в Москве.

«Московские сугробы превысили максимум нынешней зимы. По данным метеостанции мегаполиса ВДНХ, высота снежного покрова сегодня утром, 8 февраля, достигла отметки 60 см. Это является самым высоким значением с начала зимы. За сутки сугробы выросли на 7 см», — рассказал он.

По словам Леуса, 60-сантиметровые сугробы были зафиксированы на этой метеостанции в апреле 2013 года.

Ранее утром он сообщал, что, по предварительным данным, местами выпало до 5 мм осадков.