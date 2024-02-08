Синоптик Леус: в Москве за ночь выпало до пяти миллиметров осадков
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Об этом пишет РИА Новости.
По словам эксперта, сильного снега ночью в столице уже не было.
«По предварительным данным, местами выпало до 5 мм осадков», — отметил он.
Ранее сообщалось, что городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.