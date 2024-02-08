Синоптик Леус: в Москве за ночь выпало до пяти миллиметров осадков

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что за ночь в Москве выпало до 5 мм осадков.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, сильного снега ночью в столице уже не было.

«По предварительным данным, местами выпало до 5 мм осадков», — отметил он.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.