Коммунальщики Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада.

Об этом говорится в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

«В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлечённые силы и техника городских инженерных компаний», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в 05:00 в столице провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой.

Ранее сообщалось, что в Москву и Центральную Россию пришёл мощный североатлантический циклон «Ольга». По данным синоптиков, в ближайшие дни столицу ждут рекордные снегопады, сугробы вырастут ещё на 10 см.