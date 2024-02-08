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Коммунальщики Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада

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Городские службы Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада.
Коммунальщики Москвы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия снегопада
  • АГН «Москва»
  • © Новосильцев Артур

Об этом говорится в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

«В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлечённые силы и техника городских инженерных компаний», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в 05:00 в столице провели очередной цикл сплошного механизированного прометания проезжей части и тротуаров с последующей противогололёдной обработкой.

Ранее сообщалось, что в Москву и Центральную Россию пришёл мощный североатлантический циклон «Ольга». По данным синоптиков, в ближайшие дни столицу ждут рекордные снегопады, сугробы вырастут ещё на 10 см.

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