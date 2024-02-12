Врач Воронкова назвала неочевидные проявления эпилепсии
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«Основой эпилепсии служит спонтанное нарушение в электрической активности клеток головного мозга. То есть в группе нейронов нарушается их активность, функции мембраны клетки, каналов, рецепторов, а в результате формируются патологические электрические разряды», — объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
Эпилепсия может проявляться по-разному. Помимо классического приступа, есть и неочевидные проявления заболевания, отметила Воронкова.
Так, по её словам, человек может «отключаться», не меняя при этом позы и не падая. Некоторые пациенты в момент приступа перестают понимать речь окружающих или сами временно теряют способность общаться.
Кроме того, приступы могут проявляться вздрагиванием, застыванием, взглядом в одну точку. Иногда во время приступов пациенты перебирают руками или сглатывают, могут ощущать тошноту, внутреннее чувство уже виденного или никогда не виденного, сказала врач.
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