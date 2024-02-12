Врач Воронкова назвала неочевидные проявления эпилепсии

Профессор, доктор медицинских наук эпилептолог Кира Воронкова, вице-президент Объединения врачей-эпилептологов и пациентов России, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ им. Б.В. Петровского, в Международный день эпилепсии рассказала, что симптомы заболевания могут отличаться в зависимости от того, в какой области мозга нарушена работа клеток.

«Основой эпилепсии служит спонтанное нарушение в электрической активности клеток головного мозга. То есть в группе нейронов нарушается их активность, функции мембраны клетки, каналов, рецепторов, а в результате формируются патологические электрические разряды», — объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Эпилепсия может проявляться по-разному. Помимо классического приступа, есть и неочевидные проявления заболевания, отметила Воронкова.

Так, по её словам, человек может «отключаться», не меняя при этом позы и не падая. Некоторые пациенты в момент приступа перестают понимать речь окружающих или сами временно теряют способность общаться.

Кроме того, приступы могут проявляться вздрагиванием, застыванием, взглядом в одну точку. Иногда во время приступов пациенты перебирают руками или сглатывают, могут ощущать тошноту, внутреннее чувство уже виденного или никогда не виденного, сказала врач.

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