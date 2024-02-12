Гериатр Рунихина отметила пользу средиземноморской диеты для пожилых

Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала, что с возрастом у человека ухудшается состояние сосудов. Лучший способ поддержать их здоровье — правильное питание.

Состояние сосудов портят избыток соли и сахара, объяснила специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

Из-за избытка соли повреждаются стенки сосудов. В свою очередь, быстрые углеводы повышают сахар в крови и способствуют развитию сахарного диабета, а продукты с жирами животного происхождения — прогрессированию атеросклероза, отметила врач.

«Самый лучший, доказанный в клинических исследованиях вариант питания, который способствует здоровью сосудов, — это средиземноморская диета. Её отличительной особенностью является большое содержание пищевых волокон, свежих овощей, фруктов и рыбы, в которой есть омега-3 жирные кислоты», — заключила Рунихина.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.