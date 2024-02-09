Психолог Моргунов объяснил нежелание некоторых людей работать с родственниками

Доктор психологических наук Евгений Моргунов рассказал, почему некоторые люди не хотят работать с родственниками.

«Если производственные отношения вступят в противоречие друг с другом, то придётся портить отношения с ближайшими родственниками либо бросать дело, которому ты служишь. Данные, что не стоит брать родственников в бизнес, считаются константой», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в семейном бизнесе бывает много проблем, поскольку перепутывается характер отношений между родственниками, а случаев, когда всё идеально, гораздо меньше.

«Одно дело — когда были друзья и вступили в бизнес-отношения. А второй вариант — когда во время работы отношения укрепляются и люди становятся друзьями, тогда им как раз и нравится работать вместе, они чувствуют плечо рядом. Люди привыкли объединяться по приязни взаимной. Если она есть, то проще общаться», — добавил Моргунов.

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