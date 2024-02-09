RT в Telegram
Подпишись

Стоматолог Золотницкий посоветовал чистить зубы до завтрака

Короткая ссылка
Главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Москвы Игорь Золотницкий рекомендовал чистить зубы до завтрака.
Стоматолог Золотницкий посоветовал чистить зубы до завтрака
  • Gettyimages.ru
  • © aywan88

«Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налёт до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий. В результате усиливается процесс выработки ими кислоты, а вслед за этим и разрушения эмали зуба», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил специалист, вечером стоит поступать в обратном порядке — чистить зубы перед сном после последнего приёма пищи. По мнению Золотницкого, это снизит риски развития кариеса.

«Ночью при закрытом рте процесс разрушения зуба под налётом усиливается. Это происходит из-за благоприятных условий для бактерий. Поэтому важно перед сном тщательно очистить зубы от налёта», — заключил стоматолог.

Ранее стоматолог-гигиенист «Белой радуги» Анна Лапушкина рассказала, как следить за здоровьем и внешним видом зубов в офисе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить