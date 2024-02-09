Стоматолог Золотницкий посоветовал чистить зубы до завтрака

Главный внештатный специалист-стоматолог Депздрава Москвы Игорь Золотницкий рекомендовал чистить зубы до завтрака.

«Идея заключается в том, чтобы удалить зубной налёт до еды, так как с пищей поступают продукты метаболизма для бактерий. В результате усиливается процесс выработки ими кислоты, а вслед за этим и разрушения эмали зуба», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил специалист, вечером стоит поступать в обратном порядке — чистить зубы перед сном после последнего приёма пищи. По мнению Золотницкого, это снизит риски развития кариеса.

«Ночью при закрытом рте процесс разрушения зуба под налётом усиливается. Это происходит из-за благоприятных условий для бактерий. Поэтому важно перед сном тщательно очистить зубы от налёта», — заключил стоматолог.

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