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Стоматолог Лапушкина рекомендовала брать в офис запасную зубную щётку

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Стоматолог-гигиенист «Белой радуги» Анна Лапушкина рассказала, как следить за здоровьем и внешним видом зубов в офисе.
Стоматолог Лапушкина рекомендовала брать в офис запасную зубную щётку
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

«Поддержание общего здоровья зубов может быть лёгким и приятным, особенно если вы привыкли очищать зубы после обеда даже на работе. Использование запасной зубной щётки поможет уберечь ваши зубы от кариеса и других проблем», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также специалист посоветовала использовать жевательную резинку после обеда. Простым, но действенным способом является обычное полоскание полости рта, чтобы избавиться от остатков пищи и снизить уровень кислотности.

Кроме того, можно использовать зубную нить или флос. Этот аксессуар помогает предотвратить развитие кариеса, заболевание дёсен и неприятный запах изо рта.

«Однако, чтобы сохранить здоровье улыбки, старайтесь ограничивать потребление сладких и кислых продуктов. Эти продукты могут увеличить риск разрушения эмали зубов и вызвать кариес. Вместо этого употребляйте их с умеренностью и после употребления тщательно чистите зубы. Забота об улыбке начинается с правильного питания», — заключила Лапушкина.

Ранее стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Юлия Новикова объяснила обострение зубной боли зимой холодной погодой и ростом числа общих заболеваний.

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